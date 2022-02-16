В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося утопить в унитазе 15 килограммов каннабиса

Задержанным оказался 34-летний директор местного коммерческого предприятия. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Полицейские при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии задержали екатеринбуржца, который выращивал в съёмной квартире растительный наркотик. Перед арестом мужчина пытался утопить в унитазе 15 килограммов каннабиса.

Розыскные мероприятия проводились в Чкаловском районе Екатеринбурга, однако мужчина проживал на улице Московской.

"Когда предполагаемый наркодилер понял, что за ним пришли представители МВД, он спешно принял решение избавиться от криминальных вещественных доказательств. Часть выращенного своими руками дурмана растительного происхождения тут же улетели в окно, а то, что осталось, он попытался смыть в узкое отверстие унитаза. Но поскольку опасное вещество было уже высушено и имело лёгкий вес, уходило оно крайне неохотно. Именно в момент уничтожения улик его владельца и взяли", — рассказал "Областной газете" руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Всего в квартире хранилось 16 килограммов конопли, которая выращивалась в специально оборудованных бочках и теплицах. Задержанным оказался 34-летний директор местного коммерческого предприятия. Он пояснил силовикам, что вырастил урожай в квартире своей знакомой, где наркотик и хранился до момента задержания мужчины.

В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, приобретение, создание наркотических средств). Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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