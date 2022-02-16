В Новоуральске будут судить мужчину за хранение 13 тысяч нелегальных пачек сигарет

Стоимость табачной продукции оценили в 1,1 млн рублей. Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Прокуратура ЗАТО Новоуральск составила обвинительное заключение в отношении мужчины 1985 года рождения, который был задержан за незаконное хранение с целью распространения алкогольной и табачной продукции.

По данным следствия, задержанный хранил сигареты и алкогольные напитки до февраля 2021 года, хотя на тот момент не имел на это лицензии. Общая сумма продукции превышала 1,4 млн рублей.

Так, мужчина хранил более 10 тыс. немаркированных пачек сигарет и ещё 3 тыс. пачек с поддельными акцизными марками Республики Беларусь — стоимость табачной продукции оценили в 1,1 млн рублей. Кроме того, силовики изъяли алкогольную продукцию с поддельными федеральными специальными марками в виде наклеек.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере). Дело направлено в Новоуральский городской суд для рассмотрения по существу.

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