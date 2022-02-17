Полиция оштрафовала 3 екатеринбуржцев, которые устроили в центре города гонки в ванне

Молодые люди согласились принять участие в съёмке видеоролика за вознаграждение. Фото: пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых

Сотрудники полиции Екатеринбурга установили личности трёх местных жителей, которые приняли участие в съёмке видеоролика, где один из них катается по центру города в ванне. На всех троих любителей острых ощущений завели административные дела.

Напомним, что "гонщиков" жители Екатеринбурга видели на центральных улицах города 11 февраля. Нарушителями оказались 29-летний водитель автомобиля Nissan, к которому была привязана ванна, 26-летний водитель Audi, из которой велась съёмка, и 30-летний "пилот" ванны, которого запечатлели на камеру.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых отметил, что молодые люди согласились принять участие в съёмке видеоролика за вознаграждение.

"При этом они понимали, что действуют противозаконно, а самое главное, с риском для собственной жизни и других участников дорожного движения. Рулевой "Ниссана" привлечён к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, ему назначен штраф в размере 1000 рублей. Пассажиру ванны придется раскошелиться на 500 рублей за нахождение на проезжей части без цели перехода. Сумма, конечно, символическая, но закон есть закон. "Шумахер" на "Ауди" за стоянку в зоне действия дорожного знака 3.27 "Остановка, стоянка запрещена" пополнит казну бюджета на 1500 рублей", — рассказал "ОГ" Валерий Горелых.

Пресс-секретарь регионального главка полиции призвал желающих пощекотать себе нервы и собрать лайки отказаться от подобного типа развлечений, потому что он крайне опасен.

"Получив серьезные увечья, можно на всю жизнь остаться инвалидом. Это в лучшем случае", — пояснил Валерий Горелых.