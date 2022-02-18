В ТЦ на Уралмаше задержали дебошира с ножом

Дебошир ранил себя в шею и был госпитализирован. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сотрудники Росгвардии по Свердловской области оказали содействие полицейским в задержании мужчины, который угрожал ножом продавцу в торговом центре Екатеринбурга. Дебошир ранил себя в шею и был госпитализирован.

Инцидент произошёл в ТЦ VEER MALL.

"Вечером 17 февраля на пульт дежурного пункта централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в торговом центре на проспекте Космонавтов. Находившийся на маршруте патрулирования наряд Росгвардии получил указание незамедлительно выдвинуться по указанному адресу", — сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области.

Когда на место происшествия прибыли силовики, продавец пояснил, что дебошир попытался украсть из магазина футболку, однако охранники остановили его. Мужчина вёл себя странно, был сделан вывод, что он находится под действием наркотических веществ.

Во время разбирательства с продавцом подозрительный покупатель вёл себя агрессивно, разбил монитор компьютера и перевернул стеллаж с парфюмерией. Когда к мужчине начали приближаться охранники, он выхватил нож и пригрозил нанести себе увечья. В результате инцидента дебошир ударил себя в шею ножом. Стражи правопорядка оказали мужчине первую помощь до прибытия медиков на место происшествия.

Сейчас мужчина находится в больнице, где ему оказывается вся необходимая помощь. По итогам разбирательства в отношении дебошира будет принято соответствующее процессуальное решение.