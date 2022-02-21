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Общество / Суды и криминал
21 февраля 2022, 17:00

На Урале посадили мужчину, который соврал об угоне машины после пьяного ДТП

Зал заседаний

Мужчину признали виновным. Фото: Алексей Кунилов

В Тавде местный житель приговорен к реальному лишению свободы за ложный донос о преступлении. Он пьяным устроил ДТП и соврал, что его автомобиль угнали.

Тавдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Михаила Мельникова. Он виновен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

Установлено, что 15 декабря 2021 года мужчина, не имея прав, сел пьяным за руль своего ВАЗ-21102. Не справившись с управлением, он выехал на обочину, после чего скрылся с места ДТП. Добравшись до дома, он придумал, как избежать административной ответственности. Тавдинец направился в дежурную часть и сообщил об угоне своего автомобиля. Он написал заявление, осознавая, что сообщение ложное.

"В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объёме, в содеянном раскаялся. Тавдинский районный суд с учетом наличия в действиях подсудимого рецидива преступлений назначил Михаилу Мельникову наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

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