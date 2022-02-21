Сотрудники ГИБДД остановили лихача на Серовском тракте, прострелив ему колёса

Экипажи ДПС преследовали нарушителя на скорости 180 км/ч. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов задержали нетрезвого лихача, прострелив колёса его автомобиля. Экипажи ДПС преследовали нарушителя на скорости 180 км/ч.

Инспекторы дорожно-патрульной службы, которые дежурили в ночное время в Новой Ляле, подали водителю автомобиля Nissan Almera сигнал об остановке, однако мужчина проигнорировал указание и попытался скрыться. Экипажи ДПС бросились в погоню за лихачом, который выехал на Серовский тракт.

Уезжая от полицейских, мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе выезжал на встречную полосу и двигался со скоростью более 180 км/ч. Сотрудники ГИБДД с помощью громкоговорителя призывали водителя остановиться, но это не подействовало. После предупредительного выстрела в воздух полицейские начали стрелять по колёсам нарушителя. Nissan остановился только после того, как ему пробили колёса.

"Подбежавшие сотрудники ДПС, а к преследованию присоединились ещё два экипажа, задержали водителя и его спутницу, которая вместе с ним находилась в автомобиле. Водителем Nissan оказался 23-летний местный житель. Ранее он уже лишён права управления за нетрезвое вождение, несмотря на это при задержании он также находился в нетрезвом состоянии. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. Автомобиль помещён на спецстоянку", — сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области.

За управление автомобилем без прав и отказ выполнять требования полиции в отношении мужчины составлены административные материалы. Также лихачу грозит уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде повторно.