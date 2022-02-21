В свердловской полиции рассказали о чиновниках и бизнесменах, которых обманули мошенники

С декабря 2021 года по февраль 2022 года полиция возбудила и расследует 986 уголовных дел по фактам преступлений в IT-сфере. Фото: Алексей Кунилов

В ГУ МВД России по Свердловской области призывают жителей региона быть осторожнее, отвечая на незнакомые номера, и напоминают, что жертвой мошенника может стать кто угодно, независимо от образования и социального положения. В качестве примера полиция рассказала о случаях, когда аферистам удалось обмануть чиновников и бизнесменов.

Как сообщает пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, обманчивая самоуверенность в духе "уж я точно не попадусь на уловки аферистов" подвела уже тысячи уральцев разных возрастов и социального статуса. Всё дело в том, что мошенники умело используют методы психологического манипулирования.

"Совсем недавно жулики облапошили молодую женщину, 1983 года рождения, занимающую пост директора строительной компании в Кировском районе Екатеринбурга. Ей сообщили от имени представителя крупного банка и сотрудника силовой структуры, что её счет под угрозой, пригрозив ни в коем случае никому не сообщать о том, что ведётся разбирательство. Дама и сама впоследствии не поверила, что лично взяла кредит и перечислила более двух миллионов рублей аферистам", — сообщает полковник Валерий Горелых.

Аналогичным методом крупная сумма была похищена у высокопоставленного чиновника 1979 года рождения из министерства экономики. Также одна из женщин, работающая в министерстве природных ресурсов, перевела аферистам более 18 млн рублей. Мошенники действовали настолько убедительно, что пострадавшая взяла отгул на работе и кредит в банке, а также продала свою квартиру.

По словам Валерия Горелых, в период с декабря 2021 года по февраль 2022 года полиция возбудила и расследует 986 уголовных дел по фактам преступлений в IT-сфере.

Свердловчан просят не отвечать на номера, начинающиеся с "495", "499", "900" или "800". При необходимости можно перезвонить на эти номера позже. Если вы поняли, что разговариваете с сомнительной личностью, немедленно вешайте трубку, пока аферисты не успели взять вас "на крючок".