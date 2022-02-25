Суды в Екатеринбурге рассматривают дела задержанных на акциях

Дела сегодня рассматривали Железнодорожный, Октябрьский и Верх-Исетский районные суды. Фото: Алексей Кунилов

Суды в Екатеринбурге сегодня рассматривают дела задержанных на антивоенных акциях, прошедших в городе накануне. Нарушителям выписывают штрафы либо же их помещают под арест.

Дела сегодня рассматривали Железнодорожный, Октябрьский и Верх-Исетский районные суды. Они назначали до 30 тысяч штрафа или арест на срок от 9 до 30 суток. Задержанные накануне вечером екатеринбуржцы признаны виновными в нарушении установленного порядка, организации либо проведения пикетирования.

"За допущенные нарушения действующего законодательства в дежурные части территориальных ОВД было доставлено 52 человека. Несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных представители МВД составили 53 протокола. 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2, один — по ч. 1 ст. 19.3, четыре — по ч. 8 ст. 20.2, еще одиннадцать человек — по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ", — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, самая суровая мера применена в отношении жительницы Екатеринбурга 1975 года рождения по фамилии Сурсякова, поскольку ранее она уже привлекалась к административной ответственности за участие в подобных акциях, а также была судима за кражу.

"Этой женщине выписан штраф в размере 250 тысяч рублей. За призывы в социальных сетях к незаконной акции гражданин Борисенко (2001 года рождения) судом арестован на 25 суток. Неработающая гражданка Вострикова (1985 года рождения) оштрафована на 25 тысяч рублей. Бывший преподаватель одного из вузов столицы Среднего Урала, гражданин Клокунов (1985 года рождения), ранее тоже привлекавшийся к ответственности, и безработный гражданин Зарипов (1986 года рождения) арестованы на 9 суток. Призываю не повторять чужих ошибок и не принимать участие в провокационных мероприятиях", — резюмировал полковник Горелых.

Рассмотрение дел в свердловских судах продолжится завтра. Тем временем в МВД призывают соблюдать спокойствие и воздерживаться от участия в несогласованных акциях.

"Любые провокационные действия, агрессия в отношении сотрудников полиции, невыполнение их законных требований будут незамедлительно пресечены. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности. Не поддавайтесь на призывы к противозаконным действиям, предостерегите от участия в несанкционированных мероприятиях своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Проявите благоразумие и не ставьте под угрозу свою безопасность", — говорится в сообщении МВД России.