Татьяна Мерзлякова предложила создать центры реабилитации для освободившихся из колоний

Для каждого освободившегося из мест лишения свободы подразумевают индивидуальную годовую программу по социальной адаптации. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области могут создать центры реабилитации для освободившихся из колонии. Мера направлена на снижение рецидивов преступлений.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Мерзлякова предложила в ходе сегодняшнего заседания Заксобрания области создать в регионе центры для реабилитации освободившихся из мест лишения свободы по аналогии с центрами, созданными в других субъектах РФ.

Инициатива позволит, по мнению Мерзляковой, существенно снизить количество возвращающихся людей в колонии. "В Красноярском крае таких центров сейчас четыре, все они принадлежат министерству социальной защиты Красноярского края. Я думаю, что в 2022 году мы с вами сделаем неплохой законодательный документ, который позволит нам исправить ситуацию. Я вас заверяю, что я очень внимательно смотрела итоги работы этих учреждений в Красноярском крае — там очень низкий процент возвращения в колонии, ниже 5–6 %. Нам такое не мыслится", — заявила уполномоченный по правам человека в Свердловской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин одобрил идею ввода новой должности замгендиректора ФСИН. Тот, кто её займёт, будет создавать службу пробации — по адаптации заключённых к жизни на воле. Так, для каждого освободившегося из мест лишения свободы будет подготовлена индивидуальная годовая программа по социальной адаптации. Принуждать проходить её не планируется, человек будет вправе отказаться от этого. Всего в такую службу в будущем войдёт около 50 тысяч человек.

Отметим, по информации ГУФСИН России по Свердловской области, в нашем регионе порядка 8 тысяч осуждённых могут претендовать на перевод на исправительные работы. На Среднем Урале в качестве центров для таких людей функционируют два изолированных участка. Осуждённые трудоустроены на городских предприятиях.