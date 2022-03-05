Темы дня

Общество / Суды и криминал
5 марта 2022, 16:50

В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров

  Юлия Пастух
Подсчет пенсии

Предварительно установлена причастность злоумышленников к 11 эпизодам преступлений. Фото: Павел Ворожцов

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о серии краж у пенсионеров из Нижнего Тагила. Мошенники похитили более полумиллиона рублей.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, предварительно установлена причастность злоумышленников к 11 эпизодам преступлений, происходивших с декабря 2019 по июль 2021 года. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

Один из злоумышленников обманным путём заходил в квартиры пенсионеров и узнавал о местонахождении денег или банковской карты, после чего похищал их. Иногда ему помогал напарник, отвлекавший внимание потерпевших.

Среди потерпевших 88-летний мужчина. Мошенник узнал у него пин-код банковской карты, сказав, что туда были переведены деньги. После этого злоумышленник украл у пенсионера телефон и деньги с карты.

Также пострадал 92-летний мужчина, которому злоумышленник представился социальным работником. После разговора с мошенником в квартиру пенсионера зашел еще один мужчина и сообщил, что необходимо проверить вентиляцию. Пока хозяин ходил на кухню, у него пропали 160 тысяч рублей.

Напомним, с начала года в МУ МВД России "Нижнетагильское" зарегистрировали 9 случаев мошенничества, совершённых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Жертвами стали пожилые люди в возрасте 67–88 лет, которые лишились в общей сложности более 2 миллионов рублей. В частности, злоумышленники похитили полмиллиона у 78-летней женщины, сообщив, что её сын якобы сбил человека и необходимы деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
05.03.2022, 18:40 / Общество
В Екатеринбурге оштрафовали детский сад, где мальчик пытался душить сверстника
05.03.2022, 18:09 / Политика
Директор института финансов и права УрГЭУ обозначил риски запрета на покупку российской нефти
05.03.2022, 18:04 / Общество
Росавиация предложила отечественным авиакомпаниям отказаться от вылетов за рубеж
05.03.2022, 17:25 / Общество
Отделения "Почты России" не будут работать 8 Марта
05.03.2022, 16:50 / Общество
В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров