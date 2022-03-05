В Нижнем Тагиле мошенники похитили более 600 тысяч рублей у пенсионеров

Предварительно установлена причастность злоумышленников к 11 эпизодам преступлений. Фото: Павел Ворожцов

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела о серии краж у пенсионеров из Нижнего Тагила. Мошенники похитили более полумиллиона рублей.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, предварительно установлена причастность злоумышленников к 11 эпизодам преступлений, происходивших с декабря 2019 по июль 2021 года. Общий ущерб превысил 600 тысяч рублей.

Один из злоумышленников обманным путём заходил в квартиры пенсионеров и узнавал о местонахождении денег или банковской карты, после чего похищал их. Иногда ему помогал напарник, отвлекавший внимание потерпевших.

Среди потерпевших 88-летний мужчина. Мошенник узнал у него пин-код банковской карты, сказав, что туда были переведены деньги. После этого злоумышленник украл у пенсионера телефон и деньги с карты.

Также пострадал 92-летний мужчина, которому злоумышленник представился социальным работником. После разговора с мошенником в квартиру пенсионера зашел еще один мужчина и сообщил, что необходимо проверить вентиляцию. Пока хозяин ходил на кухню, у него пропали 160 тысяч рублей.

Напомним, с начала года в МУ МВД России "Нижнетагильское" зарегистрировали 9 случаев мошенничества, совершённых по схеме "Ваш родственник попал в ДТП". Жертвами стали пожилые люди в возрасте 67–88 лет, которые лишились в общей сложности более 2 миллионов рублей. В частности, злоумышленники похитили полмиллиона у 78-летней женщины, сообщив, что её сын якобы сбил человека и необходимы деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.