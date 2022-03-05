В Екатеринбурге оштрафовали детский сад, где мальчик пытался душить сверстника

В пользу пострадавшего ребёнка взыскали более 300 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура через суд оштрафовала екатеринбургский детский сад № 55, где осенью прошлого года ребёнок пытался душить ровесника. В больнице у мальчика зафиксировали кровоподтёки в области шеи и иные повреждения.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе надзорного ведомства, ребёнок получил травму в период отсутствия воспитателя в средней группе. В итоге сотрудницу детского сада привлекли к дисциплинарной ответственности и понизили до должности младшего воспитателя. В пользу же пострадавшего ребёнка взыскали более 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 6 тысяч рублей, чтобы возместить расходы на лечение.

Напомним, 15 октября 2021 года воспитанник детского сада надел верёвку на шею другого мальчика и начал ее тянуть. В результате в больнице у пострадавшего ребёнка зафиксировали кровоподтёки в области шеи и иные повреждения.