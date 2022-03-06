Владимир Путин ужесточил наказание за педофилию

Ужесточается уголовная ответственность за преступления в отношении детей. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности за педофилию. Вводятся отягчающие обстоятельства и наказание за укрывательство тяжких преступлений в отношении детей.

Согласно документу, за это злоумышленникам теперь может грозить до года колонии. Отягчающим обстоятельством будет служить то, что педофил занимался воспитанием или образованием, жил с детьми или защищал их интересы.

Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за принуждение детей к действиям сексуального характера с использованием интернета или СМИ или если обвиняемый уже был судим за педофилию. Наказание увеличивается с 5 до 6 лет колонии. Отмечается, что участие психолога при допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 16 лет (сегодня до 14 лет) по таким делам является обязательным.

Изменения внесены в УК РФ. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с 8 февраля начал действовать закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов. Соответствующий законопроект в середине января Госдума РФ приняла сразу во втором и третьем чтениях.