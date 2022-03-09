Свердловская школа заплатит 60 тысяч рублей за обморожение рук у ребёнка

Белоярский районный суд удовлетворил иск в отношении Некрасовской основной общеобразовательной школы № 13, в которой девочка обморозила руки на уроке физкультуры.
Как сообщает пресс-служба областного суда, в феврале 2021 года ученица 6 класса получила обморожение рук первой степени во время занятия по физкультуре на лыжах — у девочки не было с собой варежек. Установлено, что учитель нарушил инструкцию по охране труда при проведении уроков и проигнорировал нормы допустимого температурного режима. При этом учителя обвинили в нарушении техники безопасности шестиклассницу.
В итоге в пользу законного представителя школьницы взыскали 60 тысяч рублей компенсации морального вреда. Учитель привлечён к дисциплинарной ответственности.
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