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Общество / Суды и криминал
10 марта 2022, 15:26

В Екатеринбурге доставщика пиццы задержали при сборе тайников с наркотиками

  Юлия Пастух
Сотрудники ГИБДД

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня ночью в Екатеринбурге у Шарташского парка сотрудники ДПС задержали наркодилера, который собирал наркотики из тайников. Мужчину арестовали и поместили в СИЗО до середины апреля.

При виде полицейских он попытался скрыться в лесу, однако преследование было недолгим. Наркодилером оказался 27-летний ранее не судимый уроженец одной из бывших союзных республик, подрабатывающий доставщиком пиццы и роллов в известной фирме.

"Профессиональное чутьё стражей правопорядка не подвело. "В сети" полицейских, как оказалось, угодил достаточно матерый наркодилер, осуществлявший сбор так называемых закладок вдоль дороги Шарташского парка.

При себе у подозреваемого имелся телефон с координатами схронов. Когда сыщики их проверили, обнаружили в тайнике на автобусной остановке "Пески" около 490 граммов криминального товара. Чтобы хоть как-то смягчить свою дальнейшую участь, курьер стал сотрудничать с представителями МВД и сам сообщил о местах других тайников. Один из них находился на мусорной площадке на улице Технической. Там полицейские дополнительно изъяли порядка 200 граммов "синтетики", около 5,5 граммов гашиша, несколько электронных весов и фасовочные материалы. Сейчас торговец смертью арестован и содержится под стражей в СИЗО до середины апреля", — сообщил "Областной газете" пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Областная газета Свердловской области

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