В Кушве УК заплатит более миллиона рублей за упавший на автомобиль снег

УК должны чистить крыши домов, которые они обслуживают, от снега и сосулек. Фото: Галина Соловьёва

В Кушве снег сошёл с крыши дома и повредил припаркованный Toyota Land Cruiser. Инцидент произошёл в феврале прошлого года. Тогда же владелица машины обратилась в управляющую компанию с требованием возместить ущерб, но получила отказ.

У автомобиля были вмятины на крыше, деформирован капот, разбито лобовое стекло, а в салоне выломаны плафоны освещения. Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительного ремонта составила 758,8 тыс. рублей. При этом за проведение оценки женщина отдала 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Владелица автомобиля обратилась в Кушвинский городской суд с иском к ООО УК "Городская объединённая компания". По решению суда с ответчика была взыскана сумма ремонта и расходы по оплате услуг специалиста-оценщика. Кроме того, женщине полагалась компенсация морального вреда — 2 тыс. рублей. С управляющей компании взыскан штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя — 380,4 тыс. рублей.

В апелляционной жалобе, поданной в облсуд, представитель ответчика просил отменить состоявшееся решение. Однако всё осталось без изменений и вступило в законную силу.

Напомним, тёплая погода, которая вот-вот придёт в Свердловскую область, способствует образованию сосулек и сходу снега с крыш зданий. Как избежать травм и что делать, если неприятность уже случилась, читайте тут.