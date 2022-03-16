Экс-начальника свердловской колонии приговорили к 7 годам лишения свободы условно за коррупцию

За время своей службы начальник колонии получил взятки от нескольких осуждённых на общую сумму 800 тыс. рублей. Фото: Павел Ворожцов

Невьянский городской суд вынес приговор бывшему начальнику ФКУ "Исправительная колония № 46" ГУФСИН России по Свердловской области. Его признали виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно.

Как установило следствие, в период с сентября 2019 года по февраль 2021 года подсудимый занимал должность начальника исправительного учреждения. За время своей службы он получил взятки от нескольких осуждённых колонии на общую сумму 800 тыс. рублей.

"Незаконные вознаграждения были переданы фигуранту за то, чтобы он оказывал осуждённым исправительного учреждения определённое покровительство (не лишал их рабочих мест, на которых заключённые трудились в момент отбытия наказания, а также, чтобы он не мог негативно повлиять на их условно-досрочное освобождение)", — сообщает пресс-служба СУ СКР России по Свердловской области.

Противоправная деятельность начальника была выявлена в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ и представителями службы собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2021 года.

Бывшего начальника колонии признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Подсудимого приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 5 лет, а также обязали выплатить штраф в размере 1,6 млн рублей.