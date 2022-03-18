В Екатеринбурге ликвидировали свалку опасного алкоголя

Подозрительная продукция изъята и направлена на экспертизу. Фото: Дмитрий Чукреев

Жители района Широкая Речка во время лесной прогулки обнаружили большую свалку подпольного алкоголя. На бутылках были этикетки известных алкогольных брендов, но не было акцизных марок.

Как сообщил "Областной газете" региональный координатор партийного проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев, сигнал от жителей поступил 16 марта, а утром 17 марта на место выехали сотрудники полиции и УБЭП, а также представители "Народного контроля" — они обнаружили 200 бутылок с суррогатными водкой и коньяком, 84 пустых и еще 100 разбитых ёмкостей.

"То, что суррогат выбросили здесь, это очень опасно. Не исключено, что кто-то захочет взять и попробовать. Кажется, что это обычная бутылка с водкой, этикетка же есть. Взяли себе, попробовали, а там не этиловый спирт, а метанол. А он вызывает мгновенную смерть. Достаточно 50 миллилитров этой гадости, чтобы человек умер", — пояснил Дмитрий Чукреев.

Правоохранители изъяли подозрительную продукцию и направили на экспертизу. Полицейские устанавливают владельца алкоголя. По данным пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, по факту находки проводится проверка.

Стоит отметить, оставшийся мусор из леса уже вывезли сотрудники администрации Верх-Исетского района.