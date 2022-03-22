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Общество / Суды и криминал
22 марта 2022, 18:05

Госдума ввела уголовное наказание за фейки о работе любых госорганов РФ за рубежом

  Юлия Пастух
Госдума

За преступное деяние, повлёкшее за собой тяжкие последствия, предусмотрели лишение свободы от 10 до 15 лет. Фото: Павел Ворожцов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в УК РФ, по которым вводится ответственность за распространение фейков о госорганах России.

Ответственность будет такой же, как за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ — штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Если преступное деяние повлекло за собой тяжкие последствия, согласно поправкам, предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за публичное распространение фейков о действиях ВС РФ.

Областная газета Свердловской области

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