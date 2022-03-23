Мошенники, используя известные бренды, обманывают свердловчан

С начала 2022 года свердловской полицией возбуждено более 70 уголовных дел по фактам "игры на биржах". Фото: Александр Зайцев

Свердловская полиция рассказала о распространённых способах обмана граждан.

Как сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, с начала 2022 года свердловской полицией возбуждено более 70 уголовных дел по фактам "игры на биржах", из них порядка 30 дел по фактам обмана якобы "Газпромом", ещё 9 дел, где граждан обманули под видом компании "Тинькофф". Общий ущерб составляет без малого 34 000 000 рублей.

"Главная рекомендация, на мой взгляд, такая – одна голова хорошо, а две или три ещё лучше. Посоветуйтесь с родными или друзьями, стоит ли овчинка выделки, перед тем как отдать или перевести кому-либо свои деньги. На 99% уверен, близкие люди убедят, что рисковать не следует", – отметил полковник Валерий Горелых.

Один из частных случаев подобного вида мошенничества произошёл с жительницей Новоуральска — она потеряла 900 тысяч рублей, вложив в фейковую жилищную программу.

"Женщина преклонного возраста в сети Интернет увидела заманчивый видеоролик о том, как вложив в жилищную программу 1 200 000 рублей, можно за полгода получить прибыль в размере 3 000 000 рублей. В итоге она оставила заявку на участие в программе. Вскоре с ней связался неизвестный мужчина, представившийся финансовым аналитиком фирмы, и убедил её раскошелиться на якобы выгодный вклад.

Всё, что у бабушки было на "черный день" – 900 000 рублей, она перевела на счёт мошенников, осуществив шесть транзакций, а на недостающую сумму – 300 000 рублей – оформила кредит в банке. Затем доверчивая женщина стала 6 месяцев терпеливо ожидать "манны небесной". В назначенный срок она решила "выйти из игры", надеясь увидеть солидно приумноженный капитал. Нетрудно предположить, каково было её разочарование, когда осуществить мечту не удалось. В снятии денег, как и следовало ожидать, было отказано", – рассказал Валерий Горелых.

В настоящее время представители МВД сейчас проводят комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников.

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