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Общество / Суды и криминал
31 марта 2022, 11:53

Матери найденной в шкафу девочки из Карпинска вынесли приговор

судья

Приговор не вступил в законную силу. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня Карпинский городской суд вынес приговор свердловчанке, прятавшей дочь в шкафу. Ранее гособвинитель запросил для неё 6 лет колонии.

Суд признал женщину виновной в причинении вреда и жестоком обращении в отношении своего ребёнка и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 60 тысяч рублей. При этом свободы её могут лишить только после того, как её среднему ребёнку исполнится 14 лет. Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в апреле 2020 года свердловчанка родила девочку в домашних условиях. Полгода женщина держала новорождённую в шкафу, оставляя её без присмотра, надлежащего ухода, воды и питания. При обнаружении у дочери признаков заболевания обвиняемая умышленно не обращалась в медорганизации. Позже тяжесть выявленного основного заболевания усугубилась, а также развились сопутствующие болезни, повлекшие за собой временное нарушение функций органов. Известно, что у женщины есть ещё два ребёнка.

Областная газета Свердловской области

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