Уральцу дали 18 лет за убийство пенсионера и кражу советских наград

Злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, разбив окно кулаком. Фото: Александр Зайцев

В Свердловской области вынесли приговор 20-летнему жителю Краснотурьинска за убийство пенсионера и кражу.

В прошлом году злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, разбив окно кулаком. После этого он жестоко убил мужчину и похитил около 102 тыс. рублей, а также принадлежавшие сестре пенсионера государственные награды СССР и юбилейную медаль Российской Федерации.

Кроме того, ранее юноша покушался на убийство своего знакомого и совершил серию квартирных краж.

Злоумышленнику дали 18 лет исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года.