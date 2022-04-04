Прокуратура проверит кондуктора трамвая, выгнавшего ребёнка из-за 2 рублей

По поступившей в ведомство информации, кондуктор схватил мальчика за куртку и выставил из трамвая. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о грубой высадке ребёнка из трамвая.

Согласно поступившей в ведомство информации, вчера в трамвай № 10 в Нижнем Тагиле зашли двое подростков – мальчик и девочка. Девочка оплатила проезд, у юноши не хватило двух рублей, о чем он сообщил кондуктору. Мужчина в свою очередь схватил ребёнка за куртку и выставил на улицу, за ним вышла и девочка.

В прокуратуре напомнили, с 1 мая 2021 года ни перевозчик, ни контролёр, если несовершеннолетний едет один, и ему не хватает денег на проезд, не имеют право на подобные действия. Соответствующие изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Напомним, согласно введённой за данное правонарушение ответственности, водителям общественного транспорта грозит штраф до 5 тысяч рублей, а кондукторам – от 20 до 30 тыс. рублей. Штрафы назначаются, только если с ребёнком, которого высадили, ничего не случится. В противном случае наступит ответственность по УК РФ.