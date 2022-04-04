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4 апреля 2022, 12:00

Сайты судов в Екатеринбурге и облсуда перестали сегодня работать

На данный момент недоступны сайты всех судов в Екатеринбурге и сайт облсуда. Фото: Владимир Мартьянов

На данный момент недоступны сайты всех судов в Екатеринбурге и сайт облсуда. Фото: Владимир Мартьянов

Сайты районных судов в Екатеринбурге и сайт Свердловского областного суда перестали работать 4 апреля. Зайти на них не получается из-за ошибки 502.

На данный момент недоступны сайты всех судов в Екатеринбурге и сайт облсуда. Сайт Арбитражного суда Свердловской области, который в середине марта атаковали хакеры, открывается.

В пресс-службе облсуда "Областной газете" сообщили, что технической поддержкой их страницы в Сети занимаются в Москве. Сейчас специалисты работают над устранением проблемы. Подобные сбои наблюдаются и на сайтах судов в других городах России. В Свердловском областном суде не подтвердили и не опровергли информацию о том, что ошибка возникла из-за атаки хакеров.

Стоит отметить, что после начала военной спецоперации на Украине кибератакам подверглись в том числе сайты Минкультуры, Минцифры, МЧС. Кроме того, хакеры атаковали страницы российских СМИ. "Областная газета" не стала исключением.

Областная газета Свердловской области

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Сайты судов в Екатеринбурге и облсуда перестали сегодня работать