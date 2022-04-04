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Общество / Суды и криминал
4 апреля 2022, 13:11

На Урале хозяин лаек заплатит односельчанину за гибель овец и кроликов

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Из-за нападения лаек погибли 12 овец. Фото: Павел Ворожцов

Житель деревни Неустроево Ирбитского района подал в суд на своего односельчанина. По мнению истца, его двенадцать овец и два кролика погибли из-за нападения лаек, хозяином которых является ответчик.

Известно, что собаки и раньше нападали и губили скот сельчан. Жители деревни даже обращались с коллективной жалобой в прокуратуру. В свою очередь хозяин собак утверждал, что на овец и кроликов напали волки или бродячие собаки, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Поскольку возмещать ущерб мужчина не собирался, хозяин погибших животных обратился в Ирбитский районный суд. В суде версия с волками, как и с бродячими собаками, не нашла своего подтверждения. И с ответчика был взыскан ущерб в размере 94 415 рублей, а также расходы по оплате госпошлины – 3 032 рубля.

Хозяин собак подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции не оказалось.

Областная газета Свердловской области

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