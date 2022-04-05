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Общество / Суды и криминал
5 апреля 2022, 16:26

На Урале мошенники обналичили 250 млн рублей маткапитала

  Юлия Пастух
Маткапитал вывеска

Злоумышленники от имени кредитно-потребительских кооперативов заключали фиктивные договоры займа. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке Росгвардии задержали 5 подозреваемых в хищении 250 млн рублей при обналичивании средств материнского капитала.

По предварительным данным, злоумышленники от имени кредитно-потребительских кооперативов привлекали обладателей маткапитала из Свердловской, Курганской и Челябинской областей к заключению фиктивных договоров займа. На счета получателей поступали деньги, которые они передавали участникам группы. Затем на владельцев маткапитала оформляли недвижимость, стоимость которой была значительно ниже заявленной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Далее мошенники подавали документы в отделения ПФР для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом. Выплаченные деньги распределялись между соучастниками.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время двое фигурантов находятся под домашним арестом, в отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Областная газета Свердловской области

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