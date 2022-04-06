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6 апреля 2022, 10:44

МВД и ФНС будут бороться с продавцами иностранной валюты

Евро

Незаконная продажа валюты производится через telegram-каналы и интернет-сервисы. Фото: Алексей Кунилов

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в территориальные органы письмо с поручением организовать работу по выявлению и пресечению незаконной торговли иностранной валютой. К борьбе со спекулянтами будет привлечено МВД.

Об этом сообщает агентство РБК, ссылаясь на источники, знакомые с документом. В письме указано, что незаконная продажа валюты производится через telegram-каналы и интернет-сервисы.

"В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учётом имеющихся возможностей органов внутренних дел", — пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ФНС.

Также в налоговой службе отметили, что незаконные валютные операции постоянно контролируются территориальными органами.

Напомним, с 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой. Он будет действовать полгода, до 9 сентября 2022 года. В ЦБ РФ заверили, что все средства на валютных счетах или вкладах будут сохранены. При этом клиент сможет снять до 10 тыс. долларов США. Остальную сумму можно получить только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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Областная газета Свердловской области

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