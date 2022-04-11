Ачитский дом культуры заплатит 300 тыс. рублей родителям девочки, на которую упала стенка контейнерной площадки

Специалисты оценили происшествие как причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловский областной суд оставил решение суда 1-й инстанции о взыскании с Ачитского районного дома культуры 300 тысяч рублей в пользу родителей девочки, на которую упала металлическая стенка контейнерной площадки. Ребёнок получил вдавленный перелом лобной кости.

Инцидент произошёл в начале августа 2021 года на улице Ленина в деревне Марийские Карши Ачитского района. Девочка 2017 года рождения проходила мимо контейнерной площадки, в этот момент на неё упала металлическая стенка. В результате ребёнок получил открытую черепно-мозговую травму, перелом лобной кости слева и ушибленную рану лобной кости, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Причиной падения стенки стало ненадлежащее содержание контейнерной площадки по складированию мусора муниципальным казённым учреждением культуры "Ачитский районный дом культуры". Специалисты оценили происшествие как причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка.

Местная прокуратура направила в Красноуфимский районный суд иск с требованием о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Иск был удовлетворён, суд взыскал в пользу ребёнка 300 тыс. рублей. Муниципальное учреждение подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако он оставил решение суда 1-й инстанции без изменений.

Решение суда уже вступило в законную силу. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).