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Общество / Суды и криминал
13 апреля 2022, 16:26

Певица Монеточка заплатит полмиллиона за песню "Мама, я не зигую"

  Юлия Пастух
Суд.

Истцом выступал экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин. Фото: Алексей Кунилов

Басманный суд Москвы взыскал с певицы Монеточки 500 тысяч рублей за плагиат песни "Мама, я не зигую". Истцом выступал экс-участник группы "Чай вдвоем" Стас Костюшкин.

Суд также наложил запрет на использование произведения и заставил Монеточку оплатить судебные расходы истца.

Напомним, бывший солист группы "Чай вдвоём" Стас Костюшкин заявил, что Монеточка без всякого согласования переделала его композицию "Женщина, я не танцую" и исполнила её на свой лад: "Мама, я не зигую". Певец потребовал выплатить ему 900 тысяч рублей в качестве компенсации. Его адвокат Роман Лалаян после первого заседания в Чкаловском районном суде заявил журналистам, что "не нужна экспертиза, чтобы установить, что это плагиат". Певица Монеточка и её менеджеры эти утверждения начисто отвергали. Досудебную претензию Стаса Костюшкина они оставили без ответа.

Областная газета Свердловской области

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