В лесу под Нижним Тагилом обнаружили тело участкового с огнестрельными ранениями

Рядом с телом была найдена записка, в которой говорится, что убийство не связано со служебной деятельностью. Фото: Галина Соловьёва

Вечером 13 апреля в лесу на вершине горы Липовая было обнаружено тело участкового уполномоченного отдела полиции № 17 Нижнего Тагила с огнестрельными ранами. Там же была найдена записка, в которой говорится, что убийство не связано со служебной деятельностью.

Тревогу начали бить, когда старший лейтенант 1994 года рождения перестал выходить на связь. Как сообщил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, полицейский отправился в этот микрорайон, чтобы провести проверку по материалу хищения имущества из домика одного из садовых товариществ.

В результате поисковых мероприятий мужчина без признаков жизни был найден в 1 км от кладбища "Липовое", находящегося в посёлке Черноисточинск. При этом его машина и табельное оружие — пистолет Макарова — находились рядом с телом.

"Там же сыщики обнаружили записку, из которой следовало, что данное ЧП не носит криминальный характер и не связано со служебной деятельностью. По предварительным данным, инцидент может носить семейно-бытовой характер. По данному факту проводится служебная проверка с участием специалистов кадровой службы и Управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Искренние соболезнования родным и близким погибшего, а также коллективу ОП № 17, где он проходил службу", — рассказал полковник Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Сотрудники СК провели осмотр места происшествия и отправили тело на экспертизу — по предварительным данным, признаков того, что участковый погиб в результате противоправных действий посторонних лиц, не обнаружено.