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Общество / Суды и криминал
14 апреля 2022, 20:43

В Екатеринбурге задержали мужчину, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Жулик

Мужчина был задержан и заключён под стражу. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В уральской столице задержали 50-летнего жителя Сухого Лога, который напал на 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Жулик украл сумку с продуктами и ударил ей пенсионера.

Сотрудники отдела полиции № 6 Октябрьского района Екатеринбурга установили, что кража произошла, когда пожилой человек возвращался домой с покупками. Перед походом в магазин ветеран снял с банковской карточки 10 тысяч рублей и убрал деньги в сумку. У дверей подъезда пенсионер поставил её рядом с собой, чтобы достать ключи. В этот момент к нему подошёл неизвестный мужчина, схватил сумку и попытался скрыться, сообщили "ОГ" в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

"Пожилой мужчина пытался его остановить, но лишь получил удар собственной сумкой по голове. На подмогу потерпевшему бросились очевидцы, однако злоумышленник сумел скрыться и от них. Граждане сообщили о происшествии в полицию. В территориальном ОВД потерпевший описал представителям МВД приметы нападавшего и другие подробности инцидента. Также выяснилось, что жертвой грабителя является фронтовик, недавно отметивший своё 95-летие", — добавил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Вскоре подозреваемый был задержан нарядом патрульно-постовой службы. В квартире жулика были найдены украденные вещи и деньги, часть из которых уже была потрачена.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

В отношении преступника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабёж). Мужчина заключён под стражу.

Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Областная газета Свердловской области

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