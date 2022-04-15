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Общество / Суды и криминал
15 апреля 2022, 10:45

Уральский автосалон оштрафовали на 200 тысяч за навязанную покупателю услугу

  Юлия Пастух
Автомобили.

Женщине навязали услугу по опционному договору "Автоуверенность". Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники Роспотребнадзора помогли жительнице Арамиля Свердловской области вернуть деньги за услугу, которую её принудили оплатить в автосалоне при покупке автомобиля в кредит.

Женщине навязали услугу по опционному договору "Автоуверенность" стоимостью 135,9 тысячи рублей. Покупательницу мотивировали тем, что без дополнительных услуг банк якобы не одобрит кредит, но впоследствии от них можно будет отказаться в любое время с полным возвратом денежных средств.

Дома свердловчанка внимательно прочла договор и поняла, что по нему организация брала на себя обязательство оплатить за потребителя задолженность по кредиту, если заёмщик станет неплатёжеспособным и не сможет в срок оплачивать кредит. Женщине такая услуга была не нужна, и она решила вернуть потраченные деньги. Однако в салоне ей отказали сделать возврат.

С помощью сотрудников Роспотребнадзора женщина составила иск в суд. В итоге с салона взыскали опционную премию, проценты за пользование денежными средствами, компенсацию морального вреда, убытки, а также штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке на общую сумму 216,6 тысячи рублей.

В надзорном ведомстве напомнили, что по закону покупатель может отказаться от услуг без объяснения причин в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.

Областная газета Свердловской области

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