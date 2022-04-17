Юрист украла у жительницы Верхней Пышмы более 340 тысяч

Потерпевшая вложила деньги в инвестиционную компанию, но самостоятельно вывести их не смогла. Фото: Галина Соловьёва

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту кражи денег у жительницы Верхней Пышмы Свердловской области.

Как сообщает ГУ МВД по Свердловской области, помощник воспитателя одного из городских детских садов вложила деньги в инвестиционную компанию, но самостоятельно вывести их не смогла. Далее потерпевшая нашла в интернете юриста — женщину 1978 года рождения, которая пообещала оказать юридические услуги и помочь вернуть деньги. Обсудив все условия оплаты, потерпевшая со своей банковской карты многократно переводила деньги юристу — общая сумма переводов составила более 340 тысяч рублей. После этого женщина зашла на сайт инвестиционной компании, однако не обнаружила там в виртуальном кошельке своих денег.

Полицейские напоминают, при обнаружении фактов мошенничества необходимо сразу звонить в дежурную часть полиции Верхней Пышмы по телефону 8 (34368) 5-36-92, в дежурную часть Среднеуральска по телефону 8 (34368) 7-31-00 или по единому номеру вызова экстренных служб — 102, 112.