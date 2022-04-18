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18 апреля 2022, 16:56

Екатеринбурженке, которая заживо сожгла бездомного, дали 12 лет

суд над Анной Шехеревой

Приговор не вступил в законную силу. Фото: прокуратура Свердловской области

Свердловский облсуд огласил приговор Анне Шехеревой. Вердиктом присяжных она признана виновной в убийстве мужчины с особой жестокостью.

Известно, что в мае прошлого года, находясь в нетрезвом состоянии, подсудимая во дворе дома по ул. Луначарского в Екатеринбурге вылила легковоспламеняющуюся жидкость на спящего на земле мужчину и подожгла её. Убедившись, что возгорание произошло, женщина скрылась с места преступления. От полученных ожогов потерпевший скончался на следующий день в больнице.

По результатам рассмотрения коллегия присяжных вынесла вердикт о виновности екатеринбурженки и признала её незаслуживающей снисхождения. Свердловский областной суд назначил виновной наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу. Об этом сообщили в пресс-службах облсуда и прокуратуры Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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