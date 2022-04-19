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Общество / Суды и криминал
19 апреля 2022, 10:12

На Урале возбудили уголовное дело на алиментщика, выдающего себя за потомственного ясновидящего

  Юлия Пастух
Уголовный Кодекс.

Долг составил более 500 тысяч рублей. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге 31-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Долг составил более 500 тысяч рублей. 

Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, должник перечислял только небольшие суммы. По словам мужчины, больше платить он не мог, так как официально нигде не работает, а является потомственным ясновидящим. В итоге его привлекли к административной ответственности в виде обязательных работ. Однако после отбывания административного наказания молодой человек продолжил уклоняться от уплаты алиментов. В результате на него возбудили уголовное дело.

Приставы напомнили, что по новым нормам закона с начала 2022 года должник может быть привлечён к уголовной ответственности даже при частичной выплате алиментов.

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Областная газета Свердловской области

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