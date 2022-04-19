Жителя Режа осудили на 6,5 лет за хищения крышек люков

Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Антона Пастухова. Молодой человек осуждён за многочисленные хищения кабеля и крышек канализационных колодцев.
Установлено, что в период с сентября по октябрь 2021 года он похитил 6 чугунных крышек люков и 5 кабелей связи из каналов кабельной канализации. Ущерб от его действий был оценён в 130 тысяч рублей. В ходе судебного заседания осуждённый полностью признал свою вину.
Суд назначил Пастухову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, в начале года "Областная газета" писала, что проблема кражи чугунных крышек люков тепловых и канализационных колодцев остаётся актуальной на территории Среднего Урала. Подробнее об этом читайте тут.