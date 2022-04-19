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Общество / Суды и криминал
19 апреля 2022, 15:33

Жителя Режа осудили на 6,5 лет за хищения крышек люков

крышка люка канализационного колодца

На Среднем Урале остаётся актуальной проблема кражи чугунных крышек люков тепловых и канализационных колодцев. Фото: Владимир Мартьянов

Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Антона Пастухова. Молодой человек осуждён за многочисленные хищения кабеля и крышек канализационных колодцев.

Установлено, что в период с сентября по октябрь 2021 года он похитил 6 чугунных крышек люков и 5 кабелей связи из каналов кабельной канализации. Ущерб от его действий был оценён в 130 тысяч рублей. В ходе судебного заседания осуждённый полностью признал свою вину.

Суд назначил Пастухову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, в начале года "Областная газета" писала, что проблема кражи чугунных крышек люков тепловых и канализационных колодцев остаётся актуальной на территории Среднего Урала. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

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