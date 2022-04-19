В Екатеринбурге будут судить молодого человека, обвиняемого в реабилитации нацизма

Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы или штраф до 3 млн рублей. Фото: Павел Ворожцов

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение в отношении молодого человека 2000 года рождения, который в 2020 году отправил фотографию Генриха Гиммлера на акцию "Бессмертный полк онлайн". Уголовное дело будет рассматривать Свердловский облсуд.

По данным следствия, 30 апреля 2020 года обвиняемый с целью высмеивания ветеранов оформил и направил для демонстрации на сайте проекта "Бессмертный полк онлайн" заявку с фотографией одного из высших руководителей нацистской Германии Генриха Гиммлера, подписав его карточку подлинным именем. При этом молодой человек знал, что акция "Бессмертный полк" предназначена для трансляции фотографий героев Великой Отечественной войны и иных лиц, противостоявших немецко-фашистским захватчикам и их пособникам.

Также обвиняемый был в курсе того, что Международный военный трибунал признал активное участие Гиммлера в совершении военных преступлений против человечества в годы Второй мировой войны. Фотография была удалена модератором акции "Бессмертный полк", сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы или штраф до 3 млн рублей.

Соответствующий закон об оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года.