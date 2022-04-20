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20 апреля 2022, 13:03

На Среднем Урале задержали мигрантов, вербовавших людей в террористическую группировку

Задержание

Террористы распространяли запрещённую экстремистскую пропаганду среди свердловских мусульман и трудовых мигрантов. Фото: кадр из видео, опубликованного ТАСС

Сотрудники ФСБ выявили в Свердловской области и задержали пятерых мигрантов, которые вербовали людей в террористическую группировку "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ). Террористы распространяли запрещённую экстремистскую пропаганду среди свердловских мусульман и трудовых мигрантов.

Задержанные мужчины из стран Центрально-Азиатского региона работали по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической группировки. Ими была организована целенаправленная работа по распространению террористической идеологии на территории России, а вербовка мусульман проходила в ходе конспиративных собраний, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли пропагандистские материалы организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", а также все электронные носители информации, используемые для ведения экстремистской деятельности.

В отношении мигрантов возбуждено уголовное дело.

Областная газета Свердловской области

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