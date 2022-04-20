Консерватория им. Мусоргского заплатит екатеринбуржцу 140 тысяч за упавший на его машину кусок фасада

Представители консерватории подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако Свердловский облсуд оставил решение без изменений. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о взыскании в пользу автомобилиста компенсации за повреждённый автомобиль, на который упала часть фасада консерватории им. Мусоргского. Мужчине выплатят 146 920 рублей.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, в июне 2021 года Алексей Т. припарковал свой автомобиль SsangYong во дворе дома по адресу пр. Ленина, 28а и ушёл по делам. Спустя несколько часов он услышал шум во дворе и отправился проверить автомобиль. Машина была повреждена кусками камней и штукатурки, обвалившимися с фасада здания: вмятины были на крыше, капоте, левой передней двери и передних крыльях, разбито лобовое стекло. Факт осыпания фасада консерватории подтвердили сотрудники полиции.

Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта авто составила 119 тысяч рублей. Мужчина подал иск на ФГБУ ВО "Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского" в Ленинский районный суд.

За нанесённый автомобилю ущерб, оплату госпошлины и услуг представителя, за компенсацию расходов по оплате услуг оценки повреждений и по оплате доверенности мужчина требовал около 160 тысяч рублей. Исковые требования были удовлетворены частично, и суд взыскал с ответчика почти 147 тысяч рублей.

Представители консерватории подали апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, однако Свердловский облсуд оставил решение без изменений.