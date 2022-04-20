В Свердловской области было выявлено 42 нелегальных мигранта

За два дня полиция проверила более 600 иностранных граждан. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

ГУ МВД России по Свердловской области подвело итоги профилактической акции "Нелегальный мигрант", направленной на выявление нарушений миграционного законодательства. За два дня полиция проверила более 600 иностранных граждан, 42 из которых находились в России незаконно.

В операции были задействованы бойцы ОМОН Росгвардии, личные составы территориальных ОВД, ГИБДД, ППСП, управлений организации охраны общественного порядка, по вопросам миграции и борьбы с незаконным оборотом наркотиков, Центра противодействия экстремизму.

По словам пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, за два дня были проверены граждане, проживающие на улицах Бебеля, Миномётчиков, Пехотинцев и Билимбаевская. Нарушители были привлечены к административной ответственности по частям 1 и 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда, миграционного учёта).

13 нарушителей суд обязал выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей, после чего нелегальные мигранты будут выдворены из страны. До этого момента они будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, Валерий Горелых рассказал об одном курьёзном случае, произошедшем во время акции.

"На рынке "Таганский ряд" к сотрудникам полиции, осуществлявшим проверку документов у водителя полностью тонированной машины Toyota, неожиданно подошел добродушный уроженец одной из бывших союзных республик и предложил в качестве угощения разрезанный напополам арбуз. Однако, как оказалось, это был не жест доброй воли, а отвлекающий манёвр, чтобы спасти от наказания своего соотечественника. Владелец тонированной с нарушением иномарки, воспользовавшись моментом, тут же ударил по газам и попытался спешно ретироваться. Но скрыться шустрому лихачу не удалось. Наряд ГИБДД, осуществлявший патрулирование вверенной территории в этом микрорайоне, совместно со съёмочной группой пресс-службы областного полицейского главка настигли его и убедили добровольно избавиться от излишней темноты в салоне своего седана. Мужчина осознал неправоту и беспрекословно подчинился законным требованиям сотрудников ДПС", — рассказал "Облгазете" полковник Валерий Горелых.