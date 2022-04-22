В Екатеринбурге будут судить бизнесмена за обман дольщиков на 35 миллионов

Под видом договоров долевого участия в строительстве мужчина оформлял различного вида гражданско-правовые договоры. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении екатеринбуржца, привлекавшего деньги на долевое строительство многоквартирного дома в переулке Красный (ЖК "Да Винчи").

По версии следствия, под видом договоров долевого участия в строительстве мужчина оформлял различного вида гражданско-правовые договоры (предварительный купли-продажи, уступки прав требования, займа) на передачу в собственность гражданам жилых и нежилых помещений в строящемся доме до его ввода в эксплуатацию. В общей сложности с августа 2016 года по сентябрь 2020 года обвиняемый привлёк более 35 млн рублей, однако в 2019 году строительные работы на объекте приостановили, и дольщики остались без квартир и средств.

Позднее, в октябре 2021 года право на земельный участок под строящимся объектом передали Фонду защиты прав граждан, который в итоге за счёт регионального бюджета возобновил стройку. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся согласно утверждённому графику.

Как ранее писала "Областная газета", в 2022 году в Свердловской области в рамках работы координационной комиссии и регионального фонда защиты прав дольщиков планируется помочь 217 участникам долевого строительства на семи проблемных объектах.