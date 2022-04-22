Темы дня

Общество / Суды и криминал
22 апреля 2022, 13:06

Свердловский облсуд оставил экс-главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова под стражей

Свердловский облсуд

Ранее Ленинский районный суд отправил подсудимого под домашний арест. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление Ленинского районного суда, который изменил меру пресечения бывшему главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову, обвиняемому в коррупции. Районный суд отправил подсудимого под домашний арест.

После рассмотрения апелляционных доводов и выслушав мнения сторон, Свердловский облсуд принял решение удовлетворить представление прокурора. Решение Ленинского районного суда о переводе экс-главы УМВД под домашний арест было отменено — Игорь Трифонов будет содержаться под стражей вплоть до 8 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Напомним, Игорь Трифонов был задержан в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва через посредников взятку в размере 7,5 млн рублей. Средства были переданы за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка. В сентябре суд приговорил Коноплёва к пяти годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.

Игорь Трифонов возглавлял Управление МВД по Екатеринбургу в период с 2011 по 2017 годы. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии — этот пост он занимал до 2019 года. В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и МВД, в числе которых был Трифонов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней