Свердловский облсуд оставил экс-главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова под стражей

Ранее Ленинский районный суд отправил подсудимого под домашний арест. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу прокурора на постановление Ленинского районного суда, который изменил меру пресечения бывшему главе УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову, обвиняемому в коррупции. Районный суд отправил подсудимого под домашний арест.

После рассмотрения апелляционных доводов и выслушав мнения сторон, Свердловский облсуд принял решение удовлетворить представление прокурора. Решение Ленинского районного суда о переводе экс-главы УМВД под домашний арест было отменено — Игорь Трифонов будет содержаться под стражей вплоть до 8 мая 2022 года, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Напомним, Игорь Трифонов был задержан в 2019 году в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Позже ему также предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.

По данным следствия, в 2015 году Игорь Трифонов получил от бывшего зампредседателя правления ООО "Коммерческий банк "Кольцо Урала" в Екатеринбурге Олега Коноплёва через посредников взятку в размере 7,5 млн рублей. Средства были переданы за оказание помощи в возбуждении уголовного дела в отношении должника банка. В сентябре суд приговорил Коноплёва к пяти годам заключения условно, это решение обжаловала прокуратура.

Игорь Трифонов возглавлял Управление МВД по Екатеринбургу в период с 2011 по 2017 годы. После этого он был назначен министром внутренних дел Карачаево-Черкесии — этот пост он занимал до 2019 года. В ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал документ об освобождении от должностей 11 генералов СК, МЧС и МВД, в числе которых был Трифонов.