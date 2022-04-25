Свердловская ФСБ пресекла незаконный въезд в Россию почти 600 мигрантов

Для оформления документов использовалось промышленное предприятие, на котором мигранты-нелегалы привлекались в качестве работников. Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники УФСБ России по Свердловской области устранили канал незаконной миграции на территорию страны. Мигрантам из стран Юго-Восточной Азии незаконным путём оформляли визы от имени шести аффилированных организаций.

Для оформления документов использовалось промышленное предприятие, на котором мигранты-нелегалы привлекались в качестве работников, сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области. Всего было выявлено 585 иностранных граждан, незаконно прибывших в Россию.

При этом большинство из этих мигрантов не прибывало на Средний Урал. Они работали в других регионах России, что позволяло иностранцам бесконтрольно прибывать в страну, уклоняться от уплаты налогов, сдачи медицинских анализов и вакцинации от коронавируса.

В отношении организаторов противоправной деятельности УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции".

Напомним, на прошлой неделе ГУ МВД России по Свердловской области подвело итоги профилактической акции "Нелегальный мигрант", направленной на выявление нарушений миграционного законодательства. За два дня полиция проверила более 600 иностранных граждан, 42 из которых находились в России незаконно.