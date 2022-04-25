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25 апреля 2022, 18:38

ФСБ задержала террористов, планировавших убийство журналиста Владимира Соловьёва

Владимир Соловьёв

Задание по убийству Владимира Соловьёва было дано Службой безопасности Украины. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин сообщил во время расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры о предотвращении покушения на известного российского журналиста. В ФСБ уточнили, что речь идёт о Владимире Соловьёве.

"Безусловно, необходимо самым решительным образом пресекать любые преступления на территории Российской Федерации. Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы", — передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

В ФСБ отметили, что задержаны были члены неонацистской террористической организации "Национал-социализм/Белая сила" (запрещена в России). Задание по убийству Владимира Соловьёва было дано Службой безопасности Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных лиц были изъяты самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, шесть пистолетов ПМ, ручная граната РГД-5, восемь "rоктейлей Молотова", свыше тысячи боеприпасов разного калибра, наркотики, националистическая литература и поддельные украинские паспорта. 

Задержанные террористы дают признательные показания. Они сообщили сотрудникам ФСБ, что после выполнения задания планировали скрыться за границей. 

Областная газета Свердловской области

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ФСБ задержала террористов, планировавших убийство журналиста Владимира Соловьёва