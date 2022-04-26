Водителю из Каменска-Уральского, сбившему насмерть бабушку с ребёнком, дали 4 года колонии

Мужчину также лишили прав на 2 года 6 месяцев. Фото: прокуратура Свердловской области

В Каменске-Уральском в Свердловской области вынесли приговор автомобилисту, по вине которого погибли пожилая женщина и 8-летняя девочка.

Напомним, вечером 18 августа в Каменске-Уральском возле дома по ул. Пушкина, 1 автомобиль Mazda CX-5 сбил пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП девочка и её бабушка скончались на месте аварии до прибытия медиков. Водитель сообщал, что в момент аварии он двигался со скоростью 70-80 км/ч.

По данным региональной прокуратуры, автомобиль двигался со скоростью не менее 85,9 км/ч, хотя максимальная разрешённая скорость на этом участке — 40 км/ч. Вину мужчина признал в полном объёме. Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишил водителя права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.