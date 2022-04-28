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Общество / Суды и криминал
28 апреля 2022, 13:28

Серийному похитителю сигарет из Екатеринбурга дали 5 лет колонии

  Юлия Пастух
Кража в магазине

Мужчине предстоит возместить более 3 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области вынесли приговор жителю Екатеринбурга, который ограбил более 50 магазинов различных торговых сетей. 

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, преступник на протяжении 2 лет в составе группы лиц похищал табачную продукцию в магазинах Белоярского, Сысертского и Каменского районов.

"За одну ночную кражу Лобов с подельниками мог присвоить сигареты на 100 000 рублей. Конструктивное взаимодействие службы безопасности торговой сети "Монетка" и сотрудников уголовного розыска позволило выйти на след любителей чужого товара и изобличить их", — отметил Валерий Горелых.

За причастность к нападениям на магазины мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших суд удовлетворил в полном объёме и назначил взыскать с обвиняемого свыше 3 миллионов рублей. Какую кару понесут другие грабители, проинформируем общественность дополнительно, — пояснил полковник Горелых.

Областная газета Свердловской области

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