Серийному похитителю сигарет из Екатеринбурга дали 5 лет колонии

Мужчине предстоит возместить более 3 миллионов рублей. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Свердловской области вынесли приговор жителю Екатеринбурга, который ограбил более 50 магазинов различных торговых сетей.

По информации пресс-секретаря регионального главка МВД Валерия Горелых, преступник на протяжении 2 лет в составе группы лиц похищал табачную продукцию в магазинах Белоярского, Сысертского и Каменского районов.

"За одну ночную кражу Лобов с подельниками мог присвоить сигареты на 100 000 рублей. Конструктивное взаимодействие службы безопасности торговой сети "Монетка" и сотрудников уголовного розыска позволило выйти на след любителей чужого товара и изобличить их", — отметил Валерий Горелых.

За причастность к нападениям на магазины мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски представителей потерпевших суд удовлетворил в полном объёме и назначил взыскать с обвиняемого свыше 3 миллионов рублей. Какую кару понесут другие грабители, проинформируем общественность дополнительно, — пояснил полковник Горелых.