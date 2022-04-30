Двух мигрантов будут судить в Екатеринбурге за кражу медалей ветерана Великой Отечественной войны

Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники попали в квартиру, подобрав ключ к двери. Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области

Полицейские Екатеринбурга задержали двоих уроженцев одной из стран СНГ 19 и 23 лет, которые подозреваются в краже наград, принадлежащих ветерану Великой Отечественной войны. Их будет судить Железнодорожный районный суд.

Заявление о краже медалей было подано в полицию в феврале 2022 года. Екатеринбурженка рассказала, что из сейфа в ее квартире пропали драгоценности, а также ордена и медали ее деда — участника Великой Отечественной войны. По словам женщины, ее дедушка скончался еще в 70-х годах прошлого века, а награды хранились как семейная реликвия. В частности, ветеран был награжден двумя орденами Красной звезды, медалями "За боевые заслуги" и "За оборону Сталинграда".

Фото: пресс-служба УМВД России по Свердловской области

Сотрудники полиции предположили, что злоумышленники попали в квартиру, подобрав ключ к двери. С места преступления были изъяты вещественные доказательства, среди которых орудия взлома и следы обуви подозреваемых.

"Отделом полиции № 11 Управления МВД России по городу Екатеринбургу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками городского уголовного розыска по подозрению в совершении преступления были задержаны два уроженца одного из государств СНГ 19 и 23 лет. Похищенные ценности были изъяты и возвращены родственнице ветерана", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Свердловской области.

Обвинительное заключение было направлено на рассмотрение по существу в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.