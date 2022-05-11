В Екатеринбурге мошенники выманили у пенсионеров сотни тысяч рублей

На счету задержанных — восемь хищений. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала двоих жителей Полевского, подозреваемых в выманивании денег у пенсионеров. Это стало итогом кропотливой работы, которую сотрудники уголовного розыска Екатеринбурга провели совместно с коллегами из ГУ МВД по Свердловской области.

Как выяснило следствие, на счету задержанных — 21-летнего неработающего молодого человека и его ранее не раз судимого 22-летнего приятеля — восемь хищений. Среди пострадавших — пенсионеры, которые легко верили в давно отработанную схему обмана. Пожилым людям поступал звонок от неизвестных, которые выдавали себя за родственников пенсионера. Далее в разговор вступал якобы сотрудник правоохранительных органов, который сообщал, что их близкий человек совершил ДТП. Чтобы избежать неприятностей, потенциальной жертве предлагали заплатить крупную сумму денег. Через некоторое время домой к пенсионеру приезжал курьер, которому потерпевший передавал наличные.

По данным УМВД РФ по Екатеринбургу, в апреле и мае в уральской столице зафиксирована серия мошенничеств, совершенных по схожему сценарию. Так, 29 апреля у 87-летнего пенсионера похитили 800 тысяч рублей. Через неделю жертвой злоумышленников стала 80-летняя женщина, у которой выманили 300 тысяч рублей. Подобные эпизоды происходили по всему городу.

Сейчас в отношении задержанных расследуются уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Им грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Полиция призывает горожан, особенно пожилых, быть бдительными и не допускать в свое жилище посторонних ни под каким предлогом. При поступлении звонков от "родственников" с просьбой передать деньги необходимо сразу же перезвонить родным и уточнить информацию.