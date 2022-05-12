Темы дня

Общество / Суды и криминал
12 мая 2022, 14:05

Суд вынес приговор режевчанке, которая из ревности подожгла знакомую

колючая проволока

Суд назначил жительнице Режа наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: Нина Георгиева

Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Установлено, что в ноябре 2021 года осужденная находилась в квартире бывшего сожителя. Между ней и ее знакомой произошел конфликт на почве ревности. Женщина вылила на потерпевшую многокомпонентный бытовой растворитель и подожгла.

В результате растворитель воспламенился. Знакомая злоумышленницы получила телесные повреждения. Она осталась жива только благодаря бывшему сожителю обвиняемой, который вовремя потушил на потерпевшей огонь.

Суд назначил жительнице Режа наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.05.2022, 14:46 / Общество
Академический и Широкую речку свяжет дорога за 1 млрд
12.05.2022, 14:37 / Общество
Авиарейс из Екатеринбурга в Новый Уренгой задерживается на 6 часов
12.05.2022, 14:13 / Общество
На Среднем Урале зарегистрировано еще 132 случая заражения ковидом
12.05.2022, 14:05 / Общество
Суд вынес приговор режевчанке, которая из ревности подожгла знакомую
12.05.2022, 13:53 / Общество
Студентов УрФУ эвакуировали после сообщения о минировании