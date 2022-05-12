Суд вынес приговор режевчанке, которая из ревности подожгла знакомую

Суд назначил жительнице Режа наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Фото: Нина Георгиева

Режевской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в покушении на убийство, совершенное с особой жестокостью.

Установлено, что в ноябре 2021 года осужденная находилась в квартире бывшего сожителя. Между ней и ее знакомой произошел конфликт на почве ревности. Женщина вылила на потерпевшую многокомпонентный бытовой растворитель и подожгла.

В результате растворитель воспламенился. Знакомая злоумышленницы получила телесные повреждения. Она осталась жива только благодаря бывшему сожителю обвиняемой, который вовремя потушил на потерпевшей огонь.

Суд назначил жительнице Режа наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.