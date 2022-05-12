Полицейские Екатеринбурга задержали закладчицу, которая сбывала мефедрон

Дома у девушки сотрудники полиции обнаружили еще три пакета с мефедроном общим весом 242,91 грамм. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга и сотрудники наркоконтроля в ходе совместного рейда задержали девушку на ул. Контролеров, которая выходила из леса. 31-летняя екатеринбурженка делала закладку мефедрона.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, во время общения с полицейскими девушка заметно нервничала. Ее попросили показать последние фотографии на телефоне — на снимках были запечатлены места закладок с координатами.

Следственно-оперативная группа нашла в лесу сверток серого цвета, в котором находились синтетические наркотики весом 2,55 грамм. Дома у девушки сотрудники полиции обнаружили еще три пакета с мефедроном общим весом 242,91 грамм.

В отношении екатеринбурженки следственным подразделением отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере).