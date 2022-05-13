В Госдуму внесли законопроект, разрешающий любую самооборону в своем доме

По мнению депутатов, нововведение в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества будет способствовать большей защищенности россиян. Фото: Галина Соловьева

Депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, разрешающий любую самооборону в случае нападения на дом или квартиру.

Право на неприкосновенность жилища, отмечают авторы законопроекта, является важнейшим конституционным правом человека и гражданина. "Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Нарушение неприкосновенности жилища совершается не только с целью завладения чужим имуществом, но порой в совокупности с такими тяжкими преступлениями, как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью. изнасилование, похищение человека", — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящий момент, уверены депутаты, закон предполагает, что человек при защите себя и своих близких должен оценивать характер опасности насилия или угрозы при посягательстве. Другими словами, люди ограничены пределами необходимой обороны. Нововведение же в нынешних условиях снижения доходов и активизации преступного сообщества будет способствовать большей защищенности россиян.

"Продолжаем отстаивать концепцию "мой дом — моя крепость" и ее закрепление в УК РФ, защищающий своих близких и нажитое добро на территории своего же дома не должен превращаться в подсудимого", — отметил один из инициаторов законопроекта Ярослав Нилов.

Как ранее писала "Областная газета", реакция на инициативу депутатов, политиков, общественников оказалась неоднозначной. Глава общероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев был убежден, что законопроект надо принимать. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел предлагаемую норму избыточной. По его мнению, действующая редакция статьи Уголовного кодекса позволяет осуществлять самооборону при опасном для жизни посягательстве не только в жилище, но и в любом месте. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков предлагает не спешить, а внимательно изучить законопроект и взвесить возможные последствия.

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